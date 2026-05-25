Новата седмица започва с много слънце, но в средата ѝ страната ще бъде застигната от студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури, локални градушки и осезаемо понижение на температурите. Най-нестабилни ще бъдат сряда вечерта и четвъртък, когато живакът ще падне с 5 до 6 градуса. Към петък времето започва да се стабилизира, а събота и неделя връщат типично пролетното време с максимални стойности до 30-31°.

Вторник – предимно слънчево и топло

Денят започва слънчево над по-голямата част от страната. Следобед облачността временно ще се увеличи над планините и в Източна и Южна България, където на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, а температурите остават приятни – между 22° и 27°.

Сряда – студеният фронт приближава

Сряда отново ще започне с повече слънце, но атмосферата постепенно ще става нестабилна. Следобед облачността над източните райони и планините ще се засилва, а вечерта и през нощта срещу четвъртък от северозапад започва нахлуване на по-хладен въздух. По фронталната зона ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, а на много места в Северна и Източна България се очакват краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици и локални градушки. Преди фронта температурите ще останат високи – между 25° и 28°.

Четвъртък – по-хладно и неустойчиво

Четвъртък е най-хладният ден от седмицата. Въздушната маса ще остане неустойчива, с купеста и купесто-дъждовна облачност, а валежи и гръмотевични бури се очакват главно в източната половина на страната и в планините. Вятърът ще е умерен от северозапад, а по Черноморието – от север-североизток. Температурите се понижават чувствително и ще са между 20° и 23°.

Петък – постепенно стабилизиране

В края на работната седмица времето започва да се успокоява. Очаква се повече слънце, макар че следобед над Източна България и планините облачността временно ще се увеличава. Само на отделни места са възможни кратки превалявания и гръмотевици. Вятърът отслабва и усещането за приятно време се завръща.

Уикендът – повече слънце и затопляне до 31°

Събота и неделя носят типично пролетно време с много слънчеви часове. Следобед над планините ще се развива купеста облачност и на отделни места не са изключени кратки превалявания. Вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток, което ще подпомогне ново повишение на температурите. В неделя максималните стойности ще достигат между 25° и 30-31° – чудесно време за разходки и активности на открито.