Невероятно опасна маневра, която би могла да доведе до тежко пътнотранспортно произшествие, е направена на магистрала "Тракия" преди дни. Става дума за брутален обратен завой в участък, където мантинелата между двете платна е била премахната заради ремонтни дейности. Случката е станала на метри от табелата, указваща началото на област Стара Загора. Какво казва Законът за движение по пътищата?
Завиването в обратна посока е забранено:
- на пешеходна пътека
- на железопътен прелез
- на мост
- на надлез
- в тунел
- в подлез
- при ограничена видимост
- при намалена видимост под 50 метра
- при движение по автомагистрала
- при движение по скоростен път
- когато при маневрата ще пресечете еднична или двойна непрекъсната линия, разделяща платната за движение
