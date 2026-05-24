Невероятно опасна маневра, която би могла да доведе до тежко пътнотранспортно произшествие, е направена на магистрала "Тракия" преди дни. Става дума за брутален обратен завой в участък, където мантинелата между двете платна е била премахната заради ремонтни дейности. Случката е станала на метри от табелата, указваща началото на област Стара Загора. Какво казва Законът за движение по пътищата?

Завиването в обратна посока е забранено:

  • на пешеходна пътека
  • на железопътен прелез
  • на мост
  • на надлез
  • в тунел
  • в подлез
  • при ограничена видимост
  • при намалена видимост под 50 метра
  • при движение по автомагистрала
  • при движение по скоростен път
  • когато при маневрата ще пресечете еднична или двойна непрекъсната линия, разделяща платната за движение