Развитието на луксозния туризъм по българското крайбрежие продължава да бъде фокусна точка за бранша. В рамките на регулярната си инициатива за оценка на туристическия продукт, екип от експерти на Българската асоциация на туристите (БАТ) извърши инспекция в Noir by Green Life Beach – популярен плажен клуб на плаж Каваците край Созопол. Докладът на асоциацията разглежда как се позиционира висок клас услугата на българския пазар, какви са реалните параметри на менюто и какви са нагласите на потребителите.

Данните от инспекцията показват, че търсенето на премиум изживявания остава устойчиво. По време на проверката комплексът е отчел около 80% заетост. Този висок резултат е ясен пазарен индикатор, че потребителите проявяват засилен интерес към ексклузивни обекти и са готови да инвестират в по-висок клас услуги.

Основният дебат около луксозния сегмент винаги е свързан с цените. Експертите отбелязват, че цената на един плажен сет възлиза на 54.00 евро. Макар тази сума да е висока за средния бюджет, тя съответства на локацията и общото ниво на комфорт. Детайлният преглед на ресторантското меню разкрива цени изцяло в горния пазарен сегмент, но същевременно потвърждава наблюдението на експертите за сериозни грамажи, които балансират стойността на продукта.

Цени в един от най-луксозните ресторанти

В секцията с предястия традиционното цвекло "Салата“ се предлага за 13.00 евро за порция от 180 грама, а популярният тарама хайвер е на цена от 16.00 евро за същия грамаж. Хумусът в менюто е позициониран на 16.00 евро за 180 грама. При суровите специалитети тартарът от риба тон от 150 грама се предлага за 28.00 евро, докато тартарът от телешко е 250 грама и достига 32.00 евро. Салатите в менюто са подчертано големи и подходящи за споделяне, като класическата гръцка салата е с грамаж от 600 грама и цена 21.00 евро, а спаначената салата "Пай“ тежи 450 грама срещу 18.00 евро.

При топлите предястия и морските дарове грилованият октопод от 250 грама се предлага за 36.00 евро, калмарите на грил от 400 грама струват 33.00 евро, а филето от лаврак в сол от 800 грама е позиционирано на 58.00 евро. В секцията с гарнитури порция див ориз от 200 грама струва 11.00 евро, а десертите в менюто достигат до 20.00 евро за порция. В стек селекцията телешкият Рибай стек струва 27.00 евро за 100 грама.

Макар някои от тези позиции да изглеждат респектиращо и да имат нужда от лека корекция, крайната цена не е единственият фактор. Големите порции и качеството на продуктите балансират ценообразуването за клиентите, търсещи високи стандарти. коментират от Българската асоциация на туристите

Критики от потребители

Публикуваният анализ обаче предизвика вълна от остро недоволство и язвителни коментари в социалните мрежи, където потребителите масово атакуваха позицията на асоциацията. Много от коментиращите определиха цените като абсурдни и нереални, давайки примери с дестинации като Италия и Германия.

Граждани посочват, че в топ центъра на Флоренция може да се намери зрял Т-боун стек с тегло над 1200 грама за 110.00 евро, което прави италианските цени между два и три пъти по-ниски спрямо родните стандарти, подходящи по-скоро за ресторанти със звезди Мишлен, каквито у нас липсват. Други изразиха възмущение от цената на хумуса от 16.00 евро и отбелязаха с ирония, че подобна сума би трябвало да включва и самолетен билет до Ливан.

Сериозни критики бяха отправени и по отношение на баланса между грамаж и стойност, който БАТ се опита да защити. Потребители реагираха остро на твърдението за големите порции, като дадоха пример със салатата от цвекло, чиито 180 грама за 13.00 евро едва ли могат да заситят никого, и попитаха риторично каква лека корекция може да спаси гарнитура от 200 грама ориз за 11.00 евро.

Други летовници направиха директно сравнение с Гърция, където за цената на едни калмари от 33.00 евро миналата година са получавали цяло обилно морско плато за двама с октопод, прясна риба и скариди. В коментарите се прокрадват и обвинения в наглост и алчност, както към мениджмънта на заведението за десертите от 200 грама на цена 20.00 евро, така и към самата браншова асоциация, която според гражданите се опитва да оправдае безумното ценообразуване.