Събарянето на стария физкултурен салон в двора на СУ "Св. Паисий Хилендарски" започна в края на миналата седмица. На премахване подлежат също топлата връзка към основната сграда и друга едноетажна постройка, с обща площ от близо 730 кв. м., предава Plovdiv24.bg. След разчистване на пространството ще започне изграждането на нова четириетажна сграда, в която ще има 29 класни стаи, актова зала и физкултурен салон. Новото строителство ще е с обща разгърната застроена площ от около 3700 кв. метра.

За изграждането на съвременния учебен корпус са осигурени средства по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане и модернизация на образователна инфраструктура. Финансирането е по модул "Държавни и общински училища“, който подкрепя строителството на нови сгради, както и разширяването и реконструкцията на съществуващи учебни бази. За да не се изгуби безвъзмездното финансиране от Министерството на образованието, обектът трябва да бъде реализиран в срок до 31.12.2027 година.

През следващата учебна 2026/2027 година учениците няма да се местят в друго училище, докато текат строителните дейности на новия учебен корпус, заявяват от ръководството на СУ "Св. Паисий Хилендарски". Целта е преминаване към едносменен режим на обучение, тъй като сега съществуващата база е недостатъчна и затова през последните години приемът на ученици е редуциран с над 200 деца.

Проектът

Съобразно действащия ПУП е предвидено застрояване при спазване на устройствени показатели: височина 15 метра, плътност на застрояване до 40%, кинт до 1.2, озеленяване минимум 20%.

Първоначално е предвиден строеж на допълнителен етаж с 10 класни стаи над съществуващия физкултурен салон. Направеното конструктивно обследване е установило, че постройката е силно компрометирана и не отговаря на изискванията за надстрояване. Тогава е решено да се премахне сградата и да се направи нов учебен корпус. В началото на 2026 г. предложението беше одобрено от Общински съвет - Пловдив.

Строителят

За обществената поръчка се съревноваваха пловдивската компания "Миг Инженеринг" ЕООД и ДЗЗД "Пловдив 2026 (с участието на "ПМГ Билд“ ЕООД, "Панов“ ЕООД, "В и Р Инженеринг“ ООД и "Техноарг Инженеринг“ ЕООД). Консорциумът не е бил допуснат до отваряне на ценовото предложение. При обявена прогнозна стойност 1 893 775,12 евро без ДДС, "Миг Инженеринг" ЕООД предложи 1 888 000 евро без ДДС и е избрана за изпълнител. Поръчката е на принципа на инженеринг и включва проектиране, строителство и авторски надзор.

Строителните дейности ще се извършват на два етапа, като в етап 1 ще се изгради новият учебен корпус, а в етап 2 - физкултурният салон. В документацията се уточнява, че при откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране за реализирането на етап 2. Възложител е директорът на СУ "Св. Паисий Хилендарски".