Нов високотехнологичен STEM център бе официално открит в СУ "Св. Константин-Кирил Философ“ в пловдивския район "Южен“ от заместник-кмета Николай Бухалов. Модерното пространство има за цел да изгради интегрирана учебна среда от ново поколение, която да насърчава образователните иновации и да подготвя учениците за професиите на бъдещетосъобщиха от пресцентъра на община Пловдив, информира Plovdiv24.bg. Създадената училищна база цели превръщането на любопитството в трайни знания и практически умения.

Пространство за креативност и изследователски дух

Директорът на училището Елена Сарафова подчерта, че в това ново пространство идеите ще се превръщат в открития, а учениците ще развиват своето техническо мислене, креативност и изследователски дух. Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов предаде специални поздрави към ръководството и педагогическия екип от името на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Бухалов дефинира проекта като ключова инвестиция в бъдещето на децата и града, където обучението ще се случва чрез практика, експерименти и екипна работа.

Осем високотехнологични стаи на 530 квадратни метра

Мащабният проект обхваща обща площ от около 530 кв. м, разположена на втория етаж на училищната сграда. Инфраструктурата включва осем високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи, като пет от тях се намират в рамките на самия център, а останалите три са ситуирани извън него на същия етаж. Проектът е развит в две основни направления: "Природни науки“ и "Математика и информатика“. Пространството е разделено на две функционални зони – "Изследователска лаборатория“ по природни науки, включваща класна стая, хранилище и прилежащо фоайе, и "Център за технологии в креативните индустрии“, който разполага с четири класни стаи и свързващ ги коридор.

ГАЛЕРИЯ: Край на скучните уроци: Изградиха мащабен STEM център на площ от 530 квадратни метра в пловдивско училище ‹ Виж всички 7 снимки ›

Обучение чрез виртуална и добавена реалност

Новата STEM среда поставя сериозен акцент върху предмети като информационни технологии, информатика, математика, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование. Преподаването и усвояването на материала ще се осъществява чрез съчетаване на интерактивни технологии, виртуална и добавена реалност, както и съвременни средства за експериментална дейност. Чрез успешното интегриране на математиката с природните науки и информационните технологии учениците ще придобиват практически знания и ще развиват критично мислене, което ще ги направи напълно конкурентоспособни на съвременния пазар на труда.