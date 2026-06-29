Десетки миряни се събраха днес в храм "Свето Преображение Господне“ по повод на големия християнски празник, където по традиция бе раздаден курбан след отслужена молитва за здраве и благополучие, съобщиха за Plovdiv24.bg от кметството.

Той бе организиран по инициатива на кмета на район "Тракия“ Георги Гатев и Архимандрит Евтимий, който вчера официално пое духовното ръководство на храма, като символ на единение, вяра и грижа към хората. В атмосфера на вяра, смирение и единение жители и гости на района споделиха празничния ден и получиха благословения курбан за здраве.

Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев поздрави миряните и им пожела здраве, мир и благоденствие. "Когато местната власт и духовната вървят в една посока – с грижа към хората и с обща кауза, обществото става по-силно и по-единно“, заяви кметът.

ГАЛЕРИЯ: Курбан за здраве по случай Петровден събра миряни в „Тракия“ ‹ ›

Курбанът за здраве премина в дух на съпричастност и християнско милосърдие, като събра жители от различни поколения около общата молитва за здраве, мир и благополучие.