Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за потенциално опасно горещо време за цялата територия на България за понеделник, 29 юни, за всички 28 области. Очаква се максималните температури в страната да достигнат екстремните 39 градуса, като най-засегнати ще бъдат районите на Русе, Видин и Сандански.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури - между 34° и 39°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.