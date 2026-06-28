Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуалната политическа и икономическа ситуация в страната по време на Националната академия "Новите умове“, която се провежда в Кюстендил. Пред медиите той направи паралел между настоящото управление и финансовите кризи от миналото, като отправи сериозни критики към сегашния кабинет.

Борисов подчерта, че партията му има доказан опит в справянето с тежки икономически условия.

"Когато бяхме в същото положение, в каквото е сега "Прогресивна България“, ние направихме така, че първата година да затегнем коланите, да изчистим дефицитите и да излезем в излишък“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той припомни управлението си по време на световната финансова и икономическа криза: "Когато фалираха държави, аз не дадох в България да мръдне нищо, а през еврофондовете успях да компенсирам и държавата да върви нагоре.“

Лидерът на ГЕРБ изрази недоволство от поведението на част от членовете на настоящото правителство, като обърна внимание на политическия им опит.

"В сегашното правителство има министри, които включително два пъти са били премиери, като Гълъб Донев. Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети. Излизат сега и говорят все едно днес са се родили. Мина месец и половина-два, продължават да говорят едно и също, вместо да се стегнат и да си поемат отговорността.“ коментира Борисов пред своите съпартийци

Борисов направи и сравнение по отношение на фискалната политика, като посоче, че предишното правителство, начело с Росен Желязков, е постигнало по-добри резултати в събираемостта. По думите му, кабинетът "Желязков“ е събрал 14 млрд. лева повече в бюджета за една година, докато настоящите управляващи залагат по-ниски приходи.

По темата за приемането на единната европейска валута, Борисов разкритикува начина, по който е бил воден дебатът, и връзката му с инфлацията в страната.

"Всички искаха да изкарат, че влизането на България в еврозоната е повишило цените. Аз предупреждавах – изчакайте да влезем в еврозоната, да направим план, да се подаде оставка, да се подготви всичко, контролът върху държавата да бъде запазен, за да не скочат цените. Сега всички берат плодовете на своята глупост“, коментира той.

Борисов бе категоричен, че партията му запазва толерантно поведение, но няма да приема постоянни оправдания от страна на политическите си опоненти. Той очерта образованието, строителството и икономическото развитие като основни приоритети за ГЕРБ, които обаче изискват стабилна среда.

"Ние искаме да градим, да образоваме, да строим, да развиваме страната, а това се случва, когато има нормална обстановка за работа“, заключи Борисов, допълвайки, че основната задача пред ГЕРБ в момента е да убеди гражданите, че партията има капацитета отново да управлява успешно.