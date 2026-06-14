Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира от Шумен актуалните политически теми в страната, като призова за толерантност към новия кабинет и коментира последните събития в парламента. Редом с Борисов беше и бившият заместник-кмет по "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ в Пловдив Владимир Темелков. Отскоро Темелков е координатор на младежите на ГЕРБ из цялата страна.

"Като една системна партия смятаме, че това е правилното“, заяви Борисов по повод традиционния 100-дневен толеранс, който се дава на всяко ново правителство. Той направи равносметка на управлението на ГЕРБ: "20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат – ние строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ“, каза той относно новата власт.

Лидерът на ГЕРБ призна, че първоначално е бил разтревожен от казуса с Георги Кандев, но впоследствие е променил мнението си.

"Мислех, че Кандев, като каже А, ще каже и Б, особено като видях, че се разплака. Затова и гласувах против – да не идва в парламента, за да не стане едно ревливо, трагично...“, обясни той вота си.

Борисов направи паралел с личния си опит: "Бил съм в това положение на главен секретар, когато ме пресираше Тройната коалиция – станах и си тръгнах.“

По темата за военната помощ Борисов беше категоричен:

"България не е дарявала оръжия, България продаваше оръжия.“ Той допълни, че страната ни помага като член на ЕС на украинския народ, който бива бомбардиран, но отбеляза: "Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна.“