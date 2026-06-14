Андрей Гюров и Георги Кандев бяха сред участниците в спортно-културния маратон "Тепе Джамборе“, който се проведе в Пловдив в събота на 13 юни. Това става ясно от снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи.

Двамата са били забелязани да тичат по трасето на събитието, което преминава през централната градска част и пловдивските тепета. Част от присъстващите са използвали възможността да се снимат с тях по време на маратона.

По-късно Андрей Гюров публикува видео в профилите си в социалните мрежи, на което се вижда как бяга по едно от тепетата на града.

"Тепе Джамборе“ е спортно-културен маратон, който съчетава бягане, движение и културни прояви по маршрут през емблематични места в Пловдив. В програмата на събитието традиционно присъстват музикални, театрални и други артистични инициативи, превръщащи надпреварата в своеобразен празник на спорта и културата.

Припомняме, че на 8 юни Георги Кандев обяви, че напуска МВР. След оттеглянето му временно длъжността главен секретар поема Емил Пармаков.