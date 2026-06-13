Бившият подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров заяви, че е подал оставка, след като управляващото мнозинство е внесло проекторешение за освобождаването му. В предаването "Тази събота“ той коментира критиките към работата си и отхвърли твърденията, свързани с политически зависимости.

По думите му управлението на една институция може да бъде ефективно само когато е подкрепено с доверие от мнозинството, което носи политическа отговорност.

Критики към мотивите за оставката

Проф. Мавров заяви, че не намира основание в публично изразените мотиви за искането на неговата оставка. Той посочи, че е изложил позицията си по темата в открито писмо, изпратено до народните представители, медиите и обществото.

"Много често политиците използват квалификации като "символ на корупцията“. Аз съм изложил всичко по отношение на тези политически интерпретации и внушения в открито писмо“, каза той.

"Фокусът е насочен към грешния човек“

Според Мавров вниманието е било насочено към длъжност, която няма правомощията да взема самостоятелни решения от името на институцията.

"Подуправителят е този, който подпомага дейността на управителя, а дейността му се изчерпва със съответните предложения и становища“, подчерта той.

По думите му не може да даде обяснение защо е бил обект на политически атаки и оставя този въпрос на политическите сили.

Реакцията на политическите партии

Мавров заяви, че не се е повлиял от първоначалните искания за оставката му от страна на "Демократична България“ и ДПС, тъй като според него изложените мотиви са били недостатъчни. Решението му да напусне поста е дошло след действията на управляващото мнозинство.

"Когато управляващото мнозинство внесе проекторешение за моята оставка, тогава вече нямаше как да не си я подам“, каза той.

Отрича политически ангажименти

Бившият подуправител на НЗОК подчерта, че не участва в политически договорки и не е част от политически процеси.

"Нямам политическа дейност и в тази връзка нямам информация за мотивите и причините за действията на определени политически групи и политици“, заяви той.

По думите му не е водил разговори за бъдеща политическа или управленска кариера.

Не е получавал покана за завръщане в политиката

Мавров потвърди, че в миналото е бил част от политически кабинет, но оттогава не е получавал покани за ново участие в изпълнителната власт.

"Вярно е, че преди години бях част от политически кабинет, но не съм получавал покана да се включа отново“, посочи той.

Готовност за проверки

В края на разговора проф. Мавров заяви, че няма притеснения от проверки на дейността му.

"Аз не се притеснявам да бъда проверяван. Не се притеснявам от проверки. Въпросът е, че някой съвсем целенасочено се опитва да напасва определени факти, за да се правят определени изводи“, коментира той.

Според него оценката за работата му трябва да се базира на реалните резултати и приноса му към дейността на НЗОК, а не на политически внушения.