Важно съобщение от община "Родопи" за нови цени на междуселищните автобусни билети.
Цената на автобусните билети по направленията между Пловдив и селата Белащица, Брестовица, Златитрап, Оризари, Цалапица, Храбрино, Първенец и Марково е променена.
Билетът за тези, които се движат с обществен транпорт между Златитрап-Брестовица и Първенец-Храбрино, също е с нова цена.
Въпреки че местната управа направи опити да задържи цената, резкият скок на дизела принуди превозвачите да поискат увеличение на билетите за обществен транспорт е между 10% и 15%.
Промяната влиза в сила от понеделник, 15.06.2026 година, съобщиха от администрацията.
Нови цени:
- Пловдив - Белащица: 1,00 €
- Пловдив - Храбрино: 1,30 €
- Пловдив - Цалапица: 1,50 €
- Пловдив - Марково: 1,10 €
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