Една от най-обещаващите млади актриси у нас и гордост за пловдивската театрална сцена – Паола Маравиля, е щастливо влюбена, а виновникът за усмивката ѝ е зашеметяващ пловдивчанин.

Дъщерята на обичаната актриса Лилия Маравиля и нейният избраник Добромир Цветков се радват на споделени чувства вече няколко месеца. Младата актриса загатна за любовта им през март като качи няколко техни снимки с посланието

"Не е ли прекрасен?"

Няколко седмици по-късно двойката се появи заедно на наградите на Съюза на артистите.

Добромир, който е родом от Пловдив, бързо намира общ език с Паола не само в живота, но и в изкуството. Искрата, която вероятно е пламнала между двамата е обучението им в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“.

Днес тедоказват, че любовта може да съществува както зад кулисите, так и под светлините на прожекторите.

В момента влюбените играят рамо до рамо в спектакъла "Илюзията“, който се поставя в Бургас.

За Паола Пловдив отдавна е специално място. От няколко години тя е част от трупата на Драматичен театър - Пловдив. Успехите за младата актриса не спират дотук, а само преди броени дни тя грабна престижната награда "Икар" за "Дебют“, което е поредното доказателство за огромния ѝ талант.