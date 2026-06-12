Английският език остава любимият избираем предмет на зрелостниците от област Пловдив, разбра Plovdiv24.bg. Това сочат официалните данни на Регионалното управление на образованието Пловдив за предпочитанията на дванадесетокласниците за втория задължителен държавен изпит през 2026 година.

Младежите от Пловдив и областта традиционно залагат на сигурно и масово избират английския език за втора матура. Общо 1185 зрелостници са се явили на този изпит, което го прави абсолютен лидер в класацията.

След огромната дистанция на второ място се нарежда математиката със 134 кандидати, а веднага след нея е предприемачеството, привлече сериозен интерес със 129 явили се ученици.

Ето как се разпределя интересът към останалите хуманитарни и обществени науки:

Философия: 106 желаещи

География: 72 желаещи

История: 52 желаещи

Информационни технологии: 49 желаещи

Биология: 47 желаещи

На дъното на таблицата се нареждат предметите, които традиционно плашат учениците. Едва петима младежи в цялата област са събрали смелост да се явят на матура по информационни технологии, а абсолютният антирекорд се държи от физиката, където е регистриран едва 1 кандидат.

При зрелостниците на второто ДЗИ, резултатите са следните:

Отлични оценки (над 5.50): 158 писмени работи

Слаби оценки (двойки): 88 писмени работи

При държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, който много ученици от професионалните гимназии избират вместо втора матура, се забелязва по-резки контрасти в подготовката: