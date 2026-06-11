Регионалното управление на образованието Пловдив излезе с официалната статистика за Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за 2026 година за областта.

Данните показват невиждан досега бум на отличниците по български език, но и интересни аномалии в общите резултати.

Общо 5120 дванадесетокласници от Пловдив и областта са били заявили желание да се явят на матурите тази година.Допуснати до изпитите са били 4824 ученици, а 296 - не. В крайна сметка в изпитните зали влязоха 4704 младежи, а 120 останаха за поправителната сесия през септември.

Тази година пловдивските ученици доказаха, че могат да бъдат абсолютни отличници.10 зрелостници са изкарали максималните 100 точки, което им носи пълно отличие.

За сравнение през:

2023 г.: 0 пълни шестици

2024 г.: 3 пълни шестици

2025 г.: 5 пълни шестици

2026 г.: 10 пълни шестици

Почти максимален брой точки (около 95 точки) имат 135 младежи. Това е поредният драстичен скок спрямо 2023 година, когато толкова висок резултат са имали едва 15 ученици в цялата област.

При оценките около 5.50 випуск 2026 се е справил най-добре в сравнение с последните 4 години. Регистрирани са 778 отлични писмени работи.

За сравнение – през 2023 г. те са били едва 238, а през следващите две години (2024 и 2025) бройката се е въртяла около 660.

Въпреки огромния брой отличници, статистиката отчита и една притеснителна тенденция. Броят на слабите оценки бележи ръст спрямо предходните две години. През тази сесия са регистрирани 441 слаби оценки.