Една от най-обичаните български истории за първи път излиза на живо на театрална сцена, а кулминацията на мащабното национално турне ще бъде в сърцето на Пловдив.

На 16 септември но Античен театър ще се превърне в декор за най-очакваното сценично събитие на годината – театралната адаптация на легендарния филм "Дами канят“.

Кой не помни чара на автомобилния инструктор Яким? Репликите, които поколения българи знаят наизуст, сега излизат от екрана, за да заживеят нов живот.

В ролята на обаятелния Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. На емблематичната пловдивска сцена той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и абсурдите на любовта.

Режисурата е поверена на Асен Блатечки, а брилянтната и осъвременена сценична адаптация е дело на майсторите на текста Ваня Щерева и Димитър Калбуров.

Стефан Данаилов беше мой учител и аз с много любов подходих към този текст. Направихме го доста по-съвременно. На премиерата присъстваха двама от създателите на филма, които останаха очаровани и не видяха имитация или клише, споделя режисьорът Асен Блатечки.

Освен Калин Врачански и Асен Блатечки, пловдивската публика ще види на сцената цяла плеяда от любими актьори:

Милена Маркова - Маца

Пламен Манасиев

Валентина Каролева

Жанет Керанова

Константина Георгиева

Лили Сучева

Лора Христова

Мариана Бонева

Пепа Манева

Теодор Куков и Александър Митев

Пловдив ще бъде една от най-важните спирки в националното турне, което стартира още през юни и ще премине през Летните театри в Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора и амфитеатрите по Черноморието.