Една от най-обичаните български истории за първи път излиза на живо на театрална сцена, а кулминацията на мащабното национално турне ще бъде в сърцето на Пловдив.
На 16 септември но Античен театър ще се превърне в декор за най-очакваното сценично събитие на годината – театралната адаптация на легендарния филм "Дами канят“.
Кой не помни чара на автомобилния инструктор Яким? Репликите, които поколения българи знаят наизуст, сега излизат от екрана, за да заживеят нов живот.
В ролята на обаятелния Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. На емблематичната пловдивска сцена той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и абсурдите на любовта.
Режисурата е поверена на Асен Блатечки, а брилянтната и осъвременена сценична адаптация е дело на майсторите на текста Ваня Щерева и Димитър Калбуров.
Освен Калин Врачански и Асен Блатечки, пловдивската публика ще види на сцената цяла плеяда от любими актьори:
- Милена Маркова - Маца
- Пламен Манасиев
- Валентина Каролева
- Жанет Керанова
- Константина Георгиева
- Лили Сучева
- Лора Христова
- Мариана Бонева
- Пепа Манева
- Теодор Куков и Александър Митев
Пловдив ще бъде една от най-важните спирки в националното турне, което стартира още през юни и ще премине през Летните театри в Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора и амфитеатрите по Черноморието.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!