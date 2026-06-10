Цените на храните и напитките у нас продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите.

По този повод пловдивският блогър Ангел Кочев каза следното:

Вчера с двама мои приятели искахме да седнем на една кръчма, но като видяхме надутите до безобразност цени и дебелите сервитьорки, им теглихме по една майна, отскочихме до денонощното и седнахме като небрежни пичове на една пейка в парка да ударим по една бира. Излезе ни 20 евро вместо 100 и беше пълен айляк в ранното пловдивско лято и мекия бриз от тепето.

Предпочитаме да си харчим парите в Прага и Лисабон, вместо да пълним гушата на кръвопийци. Нормални хора, бъдете като нас, бойкот на изедниците, салата парче маруля и жилави ребра за 30 евро и бира 5 евро можете да си ги...

Говори председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов

Въпреки че се наблюдава ръст в оборотите на заведенията, Алибегов поясни, че това се дължи единствено на по-високите цени в менютата, а не на реална ефективност. Според него бизнесът не реализира печалба, тъй като инфлацията и постоянно растящите разходи за суровини, енергия и заплати напълно изяждат приходите. Той отбеляза, че браншът вече е изгубил надежда за промяна в данъчната ставка от 9% ДДС, тъй като позициите на управляващите се сменят ежедневно, а реален диалог между институциите и бизнеса изобщо липсва.