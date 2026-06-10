Драстичните разлики в цените на едни и същи стоки в рамките на Европейския съюз се дължат предимно на наложените от производителите териториални ограничения при доставките, които ощетяват потребителите с милиарди евро. Проблемът се отразява сериозно и на българския пазар, където стойността на базови хранителни продукти показва огромни разминавания между отделните региони.

Развитието на европейските регулации по отношение на търговските практики и движението на цените у нас се следят активно от икономическите експерти.

Механизъм на териториалните ограничения

Озадачаващ пример за пазарните аномалии е как един и същ дезодорант може да струва 3,75 евро в Германия, 4,50 евро в България, а в Нидерландия цената му да достигне до 7,69 евро. Основна причина за това е, че големите производители умишлено продават продуктите си на различни цени в отделните страни и едновременно с това налагат "териториални ограничения при доставките“, за да попречат на търговците да внасят по-евтини стоки от съседни държави. През 2025 година Европейската комисия определи тази практика като една от най-големите пречки пред единния пазар и обеща мерки за нейното преодоляване, тъй като по изчисления на ЕС тя струва на потребителите около 14 милиарда евро.

Експертът по конкурентно право от университета в Лайден Бен ван Ромпуй обяснява пред DW, че тези териториални ограничения служат като механизъм за поддържане на изкуствените ценови разлики между държавите. Въпреки че през 2018 година ЕС прие регламент за забрана на геолокирането, търговците продължават да създават скрити бариери. Един от начините за заобикаляне на правилата е промяната на цвета на опаковките, като различните цветове се предлагат целево в различни държави.

Аргументи на търговците и производителите

От EuroCommerce – европейската организация на търговците, настояват за пълна свобода при снабдяването. Представителят на организацията Кристел Делберге заявява, че супермаркетите и търговците на дребно и едро трябва да имат правото да избират държавата, от която да купуват стоките си.

Производителите обаче изразяват категорично несъгласие с тази позиция. Мишел Гибънс от асоциацията AIM, представляваща над 2500 производители в ЕС, пояснява, че крайните цени зависят от множество разнообразни фактори. Сред тях тя посочва различните ставки на ДДС, спецификата на 27-те отделни данъчни системи в съюза, разликите в разходите за труд, транспортните разходи и конкретните особености на всеки местен пазар. Докато Европейският съюз обмисля пълна забрана на териториалните ограничения, експерти предупреждават, че подобна мярка може да има и обратен ефект, водещ до покачване на цените в редица държави.

Разлики в цените на българския пазар

Сериозни ценови разминавания се наблюдават и на местно ниво в България. Според данни на Системата за агропазарна информация, през първата седмица на май една и съща продуктова кошница струва малко над 20 евро в градове като Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, докато в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново цената на абсолютно същите стоки надхвърля 38 евро. Анализът на държавната компания показва, че тези регионални разлики са пряко обвързани с разходите по веригата за доставки и конкретните търговски обороти по места.

В опит да се противодейства на тези процеси, у нас е в ход националната инициатива "Кошница с грижа“, при която водещите търговски вериги се ангажират да намалят цените на стоките от малката потребителска кошница. Румен Радев обясни, че основният акцент в кампанията е поставен върху подкрепата и стимулирането на българското производство.