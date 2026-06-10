Малката потребителска кошница от 21 основни стоки струва 61,51 евро по последните данни на КНСБ за май. Спрямо април, когато стойността ѝ беше 61,05 евро, поскъпването е с 0,8%, или 46 цента за месец.

На годишна база натискът е значително по-сериозен: спрямо юни 2025 г. кошницата е поскъпнала с 8,3%, а спрямо декември 2025 г., с 6%, показа проверка на Plovdiv24.bg.

Кое поскъпна и кое поевтиня

Най-голямо месечно поскъпване синдикатът отчита при лимоните (+4%), хляба "Добруджа" (+2,8%) и ябълките (+1,4%). Нагоре вървят и цените на олиото (+1%) и брашното (+0,9%). В обратната посока са доматите (−1,2%) и краставиците (−0,6%).

Надценките при търговията на дребно остават в широк диапазон, от 18,6% до 79,5% по веригата от производител до краен клиент. "Пазарът устойчиво не работи, щом генерира подобни надценки", коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров при представянето на данните. По думите му необясними са и регионалните разлики в цените на някои стоки, например при пилешкото месо.

Какво иска синдикатът

Заради поскъпването КНСБ предлага три мерки. Първата е субсидия за хранителни продукти в размер на стойността на една малка потребителска кошница за хората с доход под линията на бедност за 2026 г. Втората е таван на надценките от 20% за хранителните стоки от кошницата. Третата e запазване на сегашната базова цена на електроенергията за бита от 71,6 евро за мегаватчас и след юли 2026 г.

Данните на синдиката придобиват допълнителна тежест на фона на стартиралата тази седмица инициатива "Кошница с грижа", с която осем търговски вериги се ангажираха да свалят цените на основни храни с 15 до 30%. Месечното наблюдение на КНСБ върху 21-те стоки ще бъде едно от основните мерила дали намаленията реално стигат до касовата бележка. Следващите данни се очакват в края на юни.