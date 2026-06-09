Случай от село Лесново предизвика сериозно обществено недоволство, след като видео от инцидента беше разпространено в социалните мрежи. На кадрите се вижда как мъж с автомобил прегазва велосипеда на 9-годишно момиче след спор, възникнал заради няколко откъснати череши.
По разказ на бащата на детето, Цветко Цветков, инцидентът се е случил по време на обичайната им вечерна разходка. Двамата забелязали черешово дърво, а бащата предложил на дъщеря си да откъсне няколко плода. Тъй като дървото било високо, той я качил на раменете си.
Малко по-късно към тях се приближил автомобил. Според Цветков водачът започнал да им подава сигнали с фаровете си. Усещайки, че може да възникне конфликт, бащата извадил телефона си и започнал да снима. По негови думи в този момент шофьорът умишлено настъпил велосипеда на детето с автомобила си, така че семейството да не може да си тръгне.
Случилото се силно разстроило момичето, чийто плач се чува и на видеозаписа.
Той признава, че най-трудно му е било да обясни на дъщеря си защо възрастен човек би реагирал по такъв начин. Обяснил ѝ, че това е проява на слаб характер и че конфликтите не трябва да се решават чрез агресия.
Според Цветков на следващия ден получил телефонно обаждане от мъжа, участвал в инцидента. Вместо извинение, разговорът преминал в опит за неформално уреждане на случая, като бащата го определя като арогантен. Именно след този разговор той решил да направи случилото се публично достояние.
Няколко часа след инцидента е подаден сигнал до полицията. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването вече е в ръцете на органите на реда.
В подкрепа на семейството жители на Лесново организираха мирен протест в центъра на селото. Един от организаторите, Цветан Иванов, призова гражданите да изразят съпричастността си без саморазправа и без създаване на допълнително напрежение.
От своя страна Цветков подчертава, че не търси лична вендета, а справедливост. Според него подобни прояви не бива да бъдат пренебрегвани, защото всеки човек трябва да носи отговорност за действията си и последствията от тях.
MSR
преди 34 мин.
Абсолютен кретен , дано си получи заслуженото.Адмирации за бащата на детето , как се сдържа , направо нямам думи.
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