Случай от село Лесново предизвика сериозно обществено недоволство, след като видео от инцидента беше разпространено в социалните мрежи. На кадрите се вижда как мъж с автомобил прегазва велосипеда на 9-годишно момиче след спор, възникнал заради няколко откъснати череши.

По разказ на бащата на детето, Цветко Цветков, инцидентът се е случил по време на обичайната им вечерна разходка. Двамата забелязали черешово дърво, а бащата предложил на дъщеря си да откъсне няколко плода. Тъй като дървото било високо, той я качил на раменете си.

Малко по-късно към тях се приближил автомобил. Според Цветков водачът започнал да им подава сигнали с фаровете си. Усещайки, че може да възникне конфликт, бащата извадил телефона си и започнал да снима. По негови думи в този момент шофьорът умишлено настъпил велосипеда на детето с автомобила си, така че семейството да не може да си тръгне.

Случилото се силно разстроило момичето, чийто плач се чува и на видеозаписа.

Не мога да спя. Семейството ми също не може да спи. Вместо да се радва на първите дни от ваканцията, дъщеря ми постоянно се връща към този спомен казва пред bTV бащата Цветко Цветков

Той признава, че най-трудно му е било да обясни на дъщеря си защо възрастен човек би реагирал по такъв начин. Обяснил ѝ, че това е проява на слаб характер и че конфликтите не трябва да се решават чрез агресия.

Според Цветков на следващия ден получил телефонно обаждане от мъжа, участвал в инцидента. Вместо извинение, разговорът преминал в опит за неформално уреждане на случая, като бащата го определя като арогантен. Именно след този разговор той решил да направи случилото се публично достояние.

Няколко часа след инцидента е подаден сигнал до полицията. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването вече е в ръцете на органите на реда.

В подкрепа на семейството жители на Лесново организираха мирен протест в центъра на селото. Един от организаторите, Цветан Иванов, призова гражданите да изразят съпричастността си без саморазправа и без създаване на допълнително напрежение.

От своя страна Цветков подчертава, че не търси лична вендета, а справедливост. Според него подобни прояви не бива да бъдат пренебрегвани, защото всеки човек трябва да носи отговорност за действията си и последствията от тях.