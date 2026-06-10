Тази седмица парламентът трябва окончателно да гласува законовите промени срещу необоснованото повишаване на цените, последната стъпка преди санкциите да станат факт, научи Plovdiv24.bg.

Промените в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и депутати от "Прогресивна България", вече минаха на второ четене в бюджетната комисия. Предстои решаващият вот в пленарната зала, след който законът ще влезе в сила от 9 август 2026 г. и ще действа една година, до 9 август 2027 г.

Текстовете забраняват увеличаването на цените на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. За увеличение ще се смята всяко повишение на крайната продажна цена спрямо цената, прилагана от същия търговец за същата стока в сравним период.

Отделно наказание за всяка стока и всеки магазин

Санкциите са сериозни: глоба от 1000 до 10 000 евро за виновните физически лица, а за еднолични търговци и фирми, имуществена санкция от 10 000 до 100 000 евро.

Най-важният детайл обаче се крие в дребния шрифт: когато нарушението засяга повече от една стока, услуга или търговски обект, за всяко нарушение се налага отделно наказание. На практика верига с надписани цени в десетки магазина може да натрупа санкции далеч над тавана за единично нарушение, 100-те хиляди евро са само началната точка на сметката.

Законът въвежда и ново задължение за прозрачност. Големите търговци на дребно на храни, напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарства — тези с годишен оборот над 5 112 919 евро, ще трябва ежедневно да публикуват ценова информация в машинно четим формат.

Вотът идва дни след старта на инициативата "Кошница с грижа", с която осем търговски вериги се ангажираха доброволно да свалят цените на основни храни с 15 до 30% за поне шест месеца. Така натискът върху търговците става двоен — доброволен ангажимент пред правителството и закон със санкции зад гърба му.

Очаква се гласуването да се проведе в рамките на тази пленарна седмица.