Вътрешният министър Иван Демерджиев вчера се е срещнал с близките на починалите край Петрохан и Околчица. Това обяви Ралица Асенова - майката на загиналия в кемпера Николай Златков:

Състоя се среща между нас, близките на загиналите на Петрохан и Околчица, и вътрешния министър, на която присъстваха и други представители на Министерството на вътрешните работи, както и новият главен секретар Любомир Николов.

Беше ни отделено достатъчно време, за да бъдем изслушани, и беше заявена категоричност и решителност случаят "Петрохан – Околчица“ да бъде разгледан с цялата необходима сериозност.

Искрено се надяваме, че това наистина ще бъде така, защото думите са едната страна на нещата, а действията – другата.

Ние, като потърпевши от това безпрецедентно престъпление, отдавна нямаме доверие на никакви официални лица и органи на реда след всичко, което вече четири месеца ни се налага да търпим и преживяваме. Затова ще изчакаме, за да видим дали сериозната заявка, която беше декларирана към нас, реално ще доведе до резултати.

Благодарим за отделеното време и се надяваме наистина на обективност по случая.