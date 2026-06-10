По повод появилите се в медиите сигнали за оказван натиск върху производители на плодове и зеленчуци, премиерът Румен Радев обяви, че е разпоредил незабавни действия. По време на днешното правителствено заседание той се обърна към министъра на земеделието и храните със заръка за спешна проверка на тази информация. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите от веригите ангажименти и реалните им практики, държавата ще се намеси, тъй като притежава редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители.
Той предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси.
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