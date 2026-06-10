По повод появилите се в медиите сигнали за оказван натиск върху производители на плодове и зеленчуци, премиерът Румен Радев обяви, че е разпоредил незабавни действия. По време на днешното правителствено заседание той се обърна към министъра на земеделието и храните със заръка за спешна проверка на тази информация. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите от веригите ангажименти и реалните им практики, държавата ще се намеси, тъй като притежава редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители.

Големите търговски вериги поеха ангажимент за намаляване с поне 15% на стоките, но не за сметка на българските граждани. В някои медии се появи информация, че някои производители на плодове и зеленчуци са били притискани от някои вериги да свалят цената, така че това намаление да бъде за тяхна сметка. Ще помоля министъра на земеделието за спешна проверка, заяви премиерът Румен Радев.

Той предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси.