Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество "ДаллБогг: Живот и Здраве“, което провокира масови въпроси сред хиляди клиенти относно съдбата на техните полици и изплащането на обезщетения при евентуални щети. Председателят на КФН Васил Големански изясни, че компанията губи правото да продава нови застраховки в България и Европейския съюз, но остава изцяло отговорна за обслужването на настоящите си договори.

Големански потвърди, че застрахователят е задължен да изпълнява ангажиментите си по всички действащи полици, в това число и по задължителната застраховка "Гражданска отговорност“.

Процедура при възникване на застрахователно събитие

В случай на настъпване на автомобилна или друга щета, клиентите трябва първоначално да се обръщат директно към самото дружество, независимо от актуалния му статут на отнет лиценз. Оперативното управление на компанията вече е поето от назначени от КФН квестори. При първоначалния си оглед те са установили, че целият персонал на фирмата е бил освободен, но регулаторните правомощия на квесторите им позволяват да назначат нови служители, които да организират обработката и задвижването на постъпилите претенции.

Включване на Гаранционния фонд и финансов недостиг

В случай че паричните ресурси на застрахователната компания се окажат недостатъчни за покриване на всички претенции, ще бъде активиран защитният механизъм на Гаранционния фонд. Държавният фонд ще поеме плащанията по "Гражданска отговорност“, но едва след като собствените активи на дружеството бъдат изцяло изчерпани. По данни от извършена оценка на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, в техническите резерви на застрахователя е регистриран огромен дефицит от близо 550 млн. лева, което представлява липса от около 280 млн. евро. Като водеща причина за тежката финансова криза се посочва порочен бизнес модел, при който текущите приходи от нови клиенти са отивали за покриване на стари задължения, вместо да се заделят законови резерви за бъдещи плащания.

Съдбата на доброволните застраховки и пенсионните спестявания

По напълно различен начин стоят нещата при доброволните застраховки, каквато е "Каско“. Тези полици не попадат под защитата на Гаранционния фонд, което означава, че обезщетения по тях ще се изплащат единствено до момента, в който застрахователната компания разполага със собствени ликвидни средства.

От друга страна, Васил Големански гарантира пред bTV, че няма абсолютно никакъв риск за пенсионните спестявания на гражданите в пенсионното дружество "ДаллБогг“. То функционира като напълно отделно юридическо лице и се намира в стабилно финансово състояние, като единственото потенциално последствие в бъдеще може да бъде евентуална смяна на неговия собственик заради сериозните проблеми на застрахователното звено.

Промени при сезонните застраховки на мотоциклети

Председателят на КФН обърна внимание и на актуалната тема с поскъпването на застраховките "Гражданска отговорност“ за собствениците на мотори. Масовото премахване на опцията за разсрочено плащане от страна на компаниите е породено от масовата практика мотоциклетистите да ползват полицата само по време на активния летен сезон и впоследствие да спират плащането на останалите вноски.

С оглед на това, от КФН вече разработват конкретни нормативни предложения за административно улесняване на сезонните застраховки, така че на мотористите да не се налага да преминават през тромави процедури по регистрация и дерегистрация на превозните си средства.