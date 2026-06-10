България прекратява предоставянето на въоръжение за Украйна от резервите на българската армия, официално обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Решението маркира промяна в досегашната държавна линия на подкрепа, като същевременно продажбите на военна продукция остават възможни.

Позицията на правителството по отношение на военната помощ и икономическите приоритети бе представена официално в Министерския съвет, информира Plovdiv24.bg. Припомняме, че вчера военният министър също изрично уточни, че доставките от армейските резерви се преустановяват, но търговските сделки извън тях не се ограничават.

Позиция за конфликта в Украйна

Министър-председателят аргументира решението с мотива, че страната ни вече е дала достатъчно и продължава да търпи сериозни социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. По думите на премиера правителството застава твърдо зад позицията, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Той призова за всеобхватен реалистичен подход към конфликта и активно търсене на дипломатическо решение, като допълни, че европейското бъдеще на България не се изразява в наливане на още средства във войната.

Борба с престъпността и корупцията

В рамките на заседанието премиерът акцентира върху засилването на действията срещу правонарушенията в страната. Той изрази официална благодарност към пожарникарите за професионалните им и бързи действия при инцидента на "Челопешко шосе“ в София и отправи директно послание към служителите на МВР. Румен Радев подчерта, че органите на реда вече са с напълно развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията, и бе категоричен, че чадър няма да има над никого.

Подготовка на държавния бюджет за 2026 година

Министър-председателят обяви, че подготовката на финансовия план на държавата за 2026 година продължава, въпреки че правителството е заварило изпразнена държавна хазна. Той увери, че всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, като това ще се случи без орязване на социалните разходи и на средствата за образование, култура и здравеопазване. Радев допълни, че в момента тече интензивен преглед на обществените поръчки и се работи активно по повишаване на събираемостта на приходите.