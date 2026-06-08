Пътна полиция Смолян напомня за новите правила при нарушения за превишена скорост, влезли в сила от 29 май тази година:

Ежедневно в страната се регистрират тежки пътнотранспортни произшествия, при които основна причина е движението с превишена или несъобразена скорост.

В тази връзка на територията на област Смолян регулярно се провеждат специализирани полицейски операции по безопасност на движението и контрол на скоростните режими. Само през изминалия месец са установени 1593 нарушения за превишаване на максимално разрешената скорост.

Сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Смолян напомня на водачите за промените, свързани с отнемането на контролни точки при нарушения за превишена скорост.

Съгласно действащите разпоредби се отнемат:

∙ 18 контролни точки – при превишение над 40 км/ч в населено място, както и при над 50 км/ч извън населено място;

∙ 18 контролни точки и 2 месеца лишаване от право на управление – при над 50 км/ч в населено място;

∙ 18 контролни точки и 3 месеца лишаване – при над 50 км/ч от ППС за обществен превоз на пътници и опасни товари;

∙ при повторно нарушение – 21 контролни точки и 3 месеца лишаване от право на управление;

∙ при системно нарушение – 26 контролни точки и 6 месеца лишаване от право на управление.

Припомняме, че контролът върху скоростните режими се осъществява чрез мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи, както и чрез системите за измерване на средна скорост по определени пътни участъци.

Законът предвижда строги санкции за водачи, които използват пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, различни от предназначението им, включително извършване на т.нар. "дрифт“. За подобно нарушение се налага глоба в размер на 1533,88 евро и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца, а при повторно нарушение санкциите са значително по-тежки.

Освен предвидените в закона глоби, при по-тежките нарушения се налага и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.

Призоваваме всички водачи да спазват ограниченията на скоростта, да шофират разумно и отговорно, и да не допускат рисково поведение на пътя. Спазването на правилата е ключово за опазването на човешкия живот и здраве.