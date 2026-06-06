Лятна жега с температури между 25 и 30 градуса в началото на седмицата, следобедни гръмотевични бури с градушки на отделни места и рязък обрат с охлаждане от 5–6 градуса към края на периода, това е метеорологичната сметка за следващите седем дни според прогнозата на НИМХ. Сценарият е класически юнски: слънчеви утрини, бурни следобеди и студен фронт, който ще раздели страната на две.

Слънчеви сутрини, опасни следобеди

През следващите дни сутрините над повечето райони ще преминават под знака на слънцето, но затишието ще е временно. Около и след обяд, чак до полунощ, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, която на места ще носи краткотрайни валежи с гръмотевични бури. На отделни места синоптиците предупреждават и за градушки, типичният юнски риск за реколтата и автомобилите, който прави следобедните часове най-несигурната част от деня.

Максималните температури в началото на периода ще се движат между 25 и 30 градуса, а към средата на седмицата ще се покачат и малко над тези стойности, най-топлите дни от прогнозния период.

Четвъртък: Студът тръгва от запад

Преломът идва в четвъртък, когато с усилване на вятъра от северозапад към страната ще започне да прониква хладен въздух. Точно тогава расте и вероятността валежите и гръмотевичните бури в Западна България да станат по-интензивни, комбинацията от още топъл въздух в ниските слоеве и нахлуващ студен отгоре е класическата рецепта за мощни юнски бури.

В петък щафетата се прехвърля на изток: по-интензивните явления се очакват в Източна България, където вятърът ще се ориентира от североизток. Тогава ще се усети и същинското охлаждане, температурите ще се понижат с 5 до 6 градуса спрямо топлата среда на седмицата.

Уикендът дава глътка въздух

Добрата новина е за събота, когато вероятността за валежи намалява и времето ще започне да се стабилизира. Така прозорецът за планиране на разходки, пътувания и работа на открито се отваря именно в края на седмицата, след като студеният фронт е преминал и атмосферата се е успокоила.

Равносметката: първата половина на седмицата е за летни дрехи и чадър в чантата едновременно, четвъртък и петък искат повишено внимание към предупрежденията на НИМХ, особено в Западна, а после и в Източна България, а съботата засега изглежда като най-спокойния ден от периода.