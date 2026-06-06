Председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева разтърси преди минути социалните мрежи с изключително силно и емоционално послание. Тя даде старт на онлайн флашмоб в подкрепа на децата със специални потребности и техните родители, предизвиквайки вълна от реакции, научи Plovdiv24.bg.

Госпожа Раева започна публикацията си с горчива доза реализъм, споделяйки, че е наясно с липсата на достатъчно обществена чувствителност по темата:

Публикувам го с ясното съзнание, че почти никой не го ИНТЕРЕСУВА!!! написа Илияна Раева

Липсата на емпатия в ежедневието

Повод за реакцията на легендарната ни гимнастичка станаха поредица от реални и болезнени случаи на изключване на деца с увреждания от обществения и училищния живот. В текста си тя посочва конкретни примери, които илюстрират сериозните дефицити на емпатия в нашето общество.

Случаи, в които дете с аутизъм бива оставено и не е взето на училищна екскурзия.

Дете със синдром на Даун, изгонено от час по танци, само защото не е успяло да настигне останалите в групата.

Липсата на покани за рождени дни и отказът такива деца да бъдат приети в спортни отбори, защото "победата е по-важна от възможността да се даде шанс на всеки".

Децата със специални нужди не са редки или странни, те просто искат същото като другите: приемане!, категорична е Раева.

Призив за онлайн флашмоб

С цел да привлече вниманието към проблема и да покаже солидарност, Илиана Раева призова своите последователи и приятели да разпространят посланието, но не чрез стандартно споделяне, а чрез лично копиране на текста, за да достигне той до по-широк кръг от хора.

Има ли някой друг, който желае да копира тази публикация и да я постави на собствената си страница, без да публикува репост, точно както направих аз за приятелите си и всички специални деца?, обърна се тя към потребителите в социалните мрежи.

Инициативата бързо набира популярност, като десетки потребители вече се включват във флашмоба, заявявайки своята подкрепа за семействата, които ежедневно се борят за правото на децата им да бъдат част от обществото ни.