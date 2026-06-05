В продължение на години едно от най-повтаряните правила в личните финанси беше категорично - никога не купувайте нов автомобил на лизинг. Логиката зад него е желязна. Новият автомобил губи поне 20% от стойността си още през първите 12 месеца, а след 5 години струва едва половината от първоначалната си цена. Като добавим лихвите по лизинга или кредита, сделката изглежда като финансово харакири - парите ви изтичат едновременно от обезценка и от лихви всеки месец.

Финансовият експерт Стойне Василев дълго време е бил сред най-убедените защитници на тази философия. Самият той повече от 15 години следва модела да купува употребявани автомобили на 6-8 години, да ги кара няколко години и след това да ги заменя с други.

Преди две години и половина обаче дойде време да сменя автомобила си. И тогава реших съзнателно да НЕ спазя собственото си правило. Причината? Контекстът в България се промени толкова драстично, че сляпото следване на старата максима щеше да ми струва твърде много пари и нерви пише финансовият експерт Стойне Василев в своя блог

Правилото против новите коли на лизинг е родено на пазари като САЩ и Германия. Там има огромен избор от добре поддържани автомобили с реални километри, прозрачна история и предвидими автосервизи. До пандемията това горе-долу работеше и в България лесно можеше да се намери запазена кола от "немска баба“ на разумна цена.

Днес обаче ситуацията е коренно различна. Да използваш това правило сега е като да се опитваш да навигираш в модерен мегаполис с хартиена карта отпреди 20 години.

Когато седнах да търся кола, прегледах над 30 обяви и огледах 10 автомобила. Това, което установих, направо ме отрезви споделя още Стойне Василев

Зад масовия етикет "Нов внос, реални километри, качваш се и караш“ днес се крие цял лабиринт за измами козметично прикрити тежки удари и сериозни технически дефекти. Kaто се започне от масово превъртени километражи - колите магически се оказват на малко над 120 000 км, а реално са на 300 000 или 400 000 км, и се стигне до фалшиви документи - от договори за покупко-продажба до манипулирани сервизни истории (дори от оторизирани сервизи).

След като се отказва от автокъщите, Василев насочва вниманието си към автомобили, върнати от лизинг с проверена история. И тук идва голямата изненада. Цените им се оказват изключително близки до тези на чисто новите модели. Разликата е едва няколко хиляди евро, но за сметка на това получаваш употребявана кола без фабрична гаранция, натъпкана със скъпи екстри (като панорамен покрив или фабрична навигация), които вдигат цената, но не и реалната стойност за купувача.

Има един фактор, който напълно променя математиката на употребяваните автомобили - състоянието на сервизния пазар в България.

Преди години добрите механици ремонтираха колата ви за 2-3 дни на разумни цени. Днес качествените сервизи се броят на пръсти, претоварени са и за елементарна смяна на накладки се чака с седмици. За последните 5 години цените на услугите се удвоиха и утроиха, а на оригиналните части скочиха до 3-4 пъти заради проблемите с веригите за доставки.

Купувайки 8-годишна кола, вие всъщност купувате "календар с абонамент за сервиза“. А времето, прекарано в чакане и без автомобил, също е пари. Старото правило просто подценява този вече огромен разход.

Ето как изглеждат чистите числа от личния опит на Стойне Василев при покупката на нов автомобил.

Решението на Стойне Василев да избере нов автомобил не се базира само на комфорт или предпочитание към нова кола. Според него ключът е в цялостната финансова сметка, която включва не само покупната цена, но и всички разходи по притежанието през следващите години.

Автомобилът е закупен при сравнително благоприятни лизингови условия - 3,5% годишна лихва, 20% първоначална вноска, шестгодишен срок на изплащане и 20% остатъчна стойност в края на договора. По думите му, когато инфлацията е по-висока от лихвата по финансирането, реалната тежест на бъдещите вноски постепенно намалява, тъй като те се изплащат с пари, които с времето губят част от покупателната си способност.

Поддръжката също се оказва важен аргумент. През първите години разходите са ограничени основно до задължителните профилактични прегледи, които възлизат на около 250 евро годишно. Това осигурява предвидимост на бюджета и практически елиминира риска от скъпи и неочаквани ремонти.

Съществен фактор е и застраховката КАСКО, която струва приблизително 1000 евро годишно. Василев посочва, че застрахователните компании прилагат по-благоприятни тарифни условия за нови автомобили, поради което разликата в премията между нов автомобил за около 30 000 евро и употребяван автомобил на осем години за приблизително 15 000 евро често е минимална или несъществуваща.

Допълнителни икономии идват от по-ниския разход на гориво. Според изчисленията му новият автомобил харчи с около една трета по-малко гориво на изминат километър в сравнение с предишния. Към това се добавят и спестени административни разходи, тъй като през първите години не се дължат ежегодни технически прегледи.

Всички тези фактори, разгледани заедно, променят традиционната логика, според която употребяваният автомобил винаги е по-изгодният избор. Според Василев днешната пазарна среда изисква по-детайлен анализ на общата цена на притежание, а не само сравнение на първоначалната покупна цена. Именно тази по-широка финансова перспектива го води до извода, че в конкретния случай новият автомобил на лизинг е по-разумното решение.

Къде е уловката при алтернативата (кола втора ръка)? Ако беше купил стара кола, Василев трябваше да плати цялата сума в кеш, губейки ликвидност.

Тези 80%, които спестих като начален разход чрез лизинга, ги инвестирах. За тези две години и половина те се удвоиха изчислява икономистът

При старата кола остава и рискът от непредвидени ремонти за 2000-3000 евро на година, както и по-трудната продажба след време.

За да бъде максимално полезен на своите последователи, финансовият експерт дефинира няколко задължителни условия, при които покупката на нов автомобил на лизинг е оправдана

Лихвата е под нивото на инфлацията. При лихва от 7-8% сметката не излиза, но при 3-4% лизингът е финансово изгоден.

Вноската е под 10% от чистия месечен доход. Ниската вноска не трябва да е извинение да си купите по-скъпа кола, отколкото можете да си позволите. Ако доходът ви е 3000 евро, вноската не трябва да надвишава 300 евро.

Имате стабилен доход и инвестирате паралелно. Лизингът на кола не може и не трябва да заменя личната ви инвестиционна програма.

Липса на добра алтернатива. Ако нямате достъп до проверен употребяван автомобил на разумна цена, новата кола е по-сигурният избор.

Ако дори едно от тези условия не е изпълнено, новата кола на лизинг не е за вас и трябва да се върнете към старото правило. Изводът е, че не превръщайте финансовите правила в религия.

Голямата поука от тази история надхвърля темата за автомобилите. В личните финанси най-голямата опасност е да превърнем догмите в религия. Максими като "Златото винаги расте", "Имотите са най-добрата инвестиция" или "Никога нова кола на лизинг" са били верни в определен контекст. Но сляпото им прилагане, без оглед на променящата се реалност, може да бъде финансово пагубно.