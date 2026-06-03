Общо 341 случая на морбили са регистрирани в седем области на страната до края на месец май, като от всички заболели 281 са деца. Повечето от заразените малчугани не са били имунизирани срещу заболяването поради ненавършена възраст или по други причини, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Епидемиологът д-р Христиана Бацелова коментира ситуацията в ефира на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR, като посочи причините за разпространението на болестта и развенча масовите родителски опасения.

Причини за разпространението и родителски страхове

Наличието и разпространението на заболяването в държавата говори за нисък обхват на ваксината, категорична е д-р Бацелова. Тя припомни, че в България е имало периоди, в които морбили не се е срещало изобщо заради големия имунизационен обхват. Епидемиологът уточни, че някои от децата просто не са стигнали възрастта за имунизация, но неофициално при други забавянето е по желание на родителите заради митове, които се разказват в страната. По думите ѝ ваксината е жива и това предизвиква безпокойство, въпреки че тя се понася лесно от децата и безопасността ѝ е доказана с десетилетия. При спазване на противопоказанията ваксината е безплатна, а възрастните също могат да се ваксинират, ако са пропуснали.

Схема на ваксинация и симптоми на болестта

У нас първата доза срещу морбили се поставя на 13-месечна възраст, а втората – на 12-годишна възраст. Д-р Бацелова обясни, че дори една поставена доза гарантира защита, като с нея над 90% от децата изграждат траен пожизнен имунизитет, макар понякога да е разрешена и двудозова схема. Това е най-заразното заболяване, известно на медицината в момента. То започва с висока температура, отпадналост и кашлица, а основните разлики с грипа и варицелата са червените очи, петната в устната кухина и характерният обрив, който започва от лицето и се разпростира до гърба и крайниците.

Рискове от тежки усложнения и карантина

Заболяването може да протече изключително тежко и да доведе до сериозни последствия, които не трябва да се подценяват нито при децата, нито при възрастните. Сред възможните усложнения са ушна инфекция, диария и тежка пневмония, а при заразяване на бременни жени съществува риск от мъртво раждане. Изолационният период при установен контакт с инфекцията е фиксиран на 21 дни от последния сблъсък с болен.