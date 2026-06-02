Иван Демерджиев заяви пред журналисти преди минути, че апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев е искал конкретен пост в МВР за съпругата си.

От една страна, има отправени определени заплахи, а от друга, има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да заеме точно определена позиция в системата на Министерството на вътрешните работи, обяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Разбира се, че съм говорил с Васил Костадинов, и не само с него, а с всеки един служител, който по някакъв начин е засегнат в подобен случай. В момента този въпрос е отнесен до компетентните органи - разглежда се от министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, изпълняващия функциите главен прокурор и Инспектората към ВСС. Нека ги оставим за известен период от време да свършат работата си съобразно своите компетенции и едва тогава ще коментираме случая", заяви Демерджиев.

Plovdiv24.bg припомня, че временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви пред БНТ, че вече има разпоредена проверка. Тя се извършва от магистрати от отдел "Инспекторат" към Върховната касационна прокуратура и е по повод сигнала, подаден от висш полицейски служител, за оказан натиск и неправомерни действия от страна на апелативния прокурор на Пловдив.

Стефанова поясни, че ако данните в сигнала се потвърдят, най-малкото, което ще очаква, е той да се оттегли от заемания пост.

Първият, който обяви за съществуването на този сигнал, беше правосъдният министър Николай Найденов. Той заяви, че в него се съдържат сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, както и за искане на лични услуги, свързани с член на семейството на апелативния прокурор.