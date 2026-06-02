От 24-та Авиационна база-Крумово публикуваха зрелищни кадри, заснети на метри от жилищни блокове в Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

"Тренировка на вертолетите от Крумово над река Марица в Пловдив при доста трудни условия за летене на 1 юни 2026 година. Демонстрацията е част от изложението "Хемус 2026", съобщиха военните.

Какво предстои в близките дни - ето и програмата на демонстрациите:

На 03.06.2026 г.:

От 08:00 ч. до 09:00 ч. един вертолет AS 532 AL "Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи пребазиране с кацане на територията на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ на изложението.

От 11:00 ч. до 12:00 ч. два многоцелеви F-16 Block 70 от 3-та авиационна база – Граф Игнатиево ще прелетят над района на Международен панаир Пловдив и централната част на града.

От 17:00 ч. до 19:00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL "Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят до района на Международен панаир Пловдив на малка височина и ще демонстрират способности съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба "Военна полиция“.

На 04.06.2026 г. и 05.06.2026 г.:

Във времето от 9:00 ч. до 10:00 ч. един вертолет AS 532 AL "Кугар" от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи прелитане на малка височина над Пловдив с кацане в района на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ.

Изложението "Хемус 2026" в Пловдив

На 17-ото издание на изложението ще се представят 216 фирми и организации от 28 държави. Общият брой български участници достига 107, от които 95 производители и 12 дистрибутори. Увеличение има и при чуждестранните директни изложители – от 77 на 90, което представлява 17% ръст. Изложбените площи вече надхвърлят 5000 кв. м, а потвърдените делегации са над 16.

Програмата включва събитие за стартиращи компании с двойна употреба, индустриален форум и международна научна конференция, десетки презентации и двустранни срещи.

Последният ден е отворен за граждани, които ще могат да видят бойна техника, включително новите машини "Страйкър“, както и демонстрационен прелет на два изтребителя F‑16 Block 70 в първия ден от изложението.