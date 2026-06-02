С поклонение пред паметника на Христо Ботев в Цар-Симеоновата градина пловдивчани почетоха Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от слизането на Ботевата чета от кораба "Радецки“ на българска земя, предава Plovdiv24.bg.

Водещ на официалната церемония бе актьорът от Драматичен театър – Пловдив Ивайло Христов, който рецитира част от програмното стихотворение на Христо Ботев "На прощаване“, когато се е готвел да мине река Дунав с четата на дядо Жельо войвода. Самият Ботев участвал активно в подготовката на четата и бил избран за нейн секретар. Стихотворението било разпространено като песен сред революционната младеж още преди Освобождението. Било е преписано и в джобния бележник на Васил Левски.

Не плачи, майко, не тъжи, че станах ази хайдутин, хайдутин, майко, бунтовник, та тебе клета оставих за първо чедо да жалиш! Христо Ботев, 1868 г.

Тържественото слово произнесе Нели Попова-Коева – директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“ – Пловдив.

В историята на всеки народ има личности, чийто живот не се измерва с дължината на земните дни, а с мащаба на техния дух. За България такава вселена е Христо Ботев. Днес, когато се навършват точно 150 години от неговия безсмъртен подвиг, не просто си спомняме за един исторически факт. Ние се изправяме пред огледалото на собствената си национална съвест, за да проверим дали още носим искри от онзи огън, който изпепели козлодуйския бряг и превърна връх Околчица в олтар на свободата – каза в словото си Нели Попова-Коева.

Във възпоменателното събитие участваха Военният духов оркестър, почетна рота и венценосци от гарнизон Пловдив, членове на комитет "Родолюбие“, НД "Традиция“ и Общински комитет "Васил Левски“, официални лица, общественици, ученици, граждани.

Общоградското поклонение завърши точно в 12:00 часа, когато в цялата страна прозвучаха сирените в знак на всенародна почит към делото на Ботев и на всички герои, дали живота си за свободна България.