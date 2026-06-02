Възстановени са учебните занятия в трите училища в Пловдив, в които тази сутрин са били получени сигнали за бомби. Учениците са били евакуирани, направен е оглед на помещенията и, след като не са открити взривни устройства, учебният процес е продължил, съобщи за Plovdiv24.bg началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.

Заплахи са получени в ПГ по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и ПГ по по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“. Около 8 часа тази сутрин са изпратени съобщения на алтернативните имейли на училищата. Тези електронни пощи е трябвало да бъдат закрити отдавна, тъй като всички в системата на образованието използват домейна на МОН edu.mon с цел сигурност.

В ПГЕЕ е била задействана алармата и полицията извела учениците извън училището, след което са предприети обезопасителни мерки. Съобщението до ПГМ е влязло в папка "Спам" и администраторът го отворил едва, когато от полицията ги потърсили. Учениците са били евакуирани, направен е преглед и после са се върнали в кабинетите. Имейлът в НТГ е отворен, докато учениците са били в голямо междучасие навън.

Обикновени бомбените заплахи са около матурите. Целта на днешните вероятно е заради провеждането на класни и контролни.