Сигнали за бомби извадиха от класните стаи ученици от няколко пловдивски училища. От полицията обясниха за Plovdiv24.bg, че официалният сигнал засега е дошъл само от Професионалната гимназия по електротехника и електроника рано тази сутрин в града под тепетата.

Тепърва обаче се очакват още подобни сигнали, тъй като заплахите обикновено са отправяни на училищните имейли.

Децата споделят, че е била задействана аларма, а полиция ги е извела извън периметъра на училището. Полицията е предприела стандартните обезопасителни мерки, съвместно с ръководството на училището.

Тепърва ще се установяват авторите на заплахата.