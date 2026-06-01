Авария на водопровод от външна фирма остави района на ул. "Леденика" без вода. Очаква се водоподаването да бъде възстановено довечера около 19 часа, съобщават от ВиК - Пловдив.

На ул. "Леденика" се извършва голяма реконструкция, която включва подмяна на водопровод и канализация. При изкопни работи по обяд днес е прекъснат стария етернитов водопровод Ф 80. Екип на ВиК - Пловдив е на място и работи по отстраняване на повредата, съобщи за Plovdiv24.bg инж. Красимир Божков от водното дружество

Проектът

Ремонтът на ул. "Леденика" започна миналия октомври и трябва да приключи до септември 2026 г. Реконструкцията включва подмяна на канализацията, водопровода и външните връзки. По този начин ще се реши въпросът с отводняването на двора на ДГ "Чучулига" и подземията на няколко блока. Проблемът със системното наводняване е заради обратния наклон на сегашната канализация.

След подмяната на подземните комуникации ще се поднови и цялата наземна инфраструктура – тротоари, настилки, осветление, зелени площи, напоителни системи, детски и спортни площадки. Ще има излаз към бул. "Копривщица", за да се намали трафикът и за удобство на живущите.

Заради протести на гражданите с искане за запазване на дърветата проектът беше променен и администрацията на район "Централен" обеща да запази редкия вид бяла топола (т.нар. кавак). След ремонта улицата ще има две платна за двупосочно движение, а за безопасно придвижване на пешеходците ще се изградят тротоари. Реконструкцията е на стойност 4,8 милиона лева, осигурени от държавата.