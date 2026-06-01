Възрастни мъж и жена са ранени при катастрофа вчера на Подбалканския път, съобщиха от ОД МВР Пловдив.

Сигналът е получен около 11.10 ч. – в района на проход "Стражата“ лек автомобил "Рено“ навлязъл в насрещното движение и се сблъскал с товарен автомобил "Скания“.

В болница с опасност за живота е транспортиран 87-годишният мъж, който бил зад волана на колата. Под лекарско наблюдение с по-леки наранявания е оставена и спътничката му, на 83 години. Камионът управлявал 49-годишен водач.

Няма данни за употреба на алкохол от двамата участници, резултатът от теста за наркотици на по-младия също е отрицателен. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.

Plovdiv24.bg припомня, че първоначалната информация гласеше, че шофьорът, причинил тежката катастрофа, е на 85 години.

Причината за инцидента и пострадалите

Според информация от интерактивната карта на МВР катастрофата е предизвикана от предприемане на рисковано и неправилно изпреварване в участък с ограничена видимост на остър завой. В резултат на маневрата превозните средства са се ударили странично, като материалните щети по тях са сериозни.

Километрично задръстване в района

В социалните мрежи пътуващи по направлението споделят, че трафикът е бил напълно спрян и шофьорите изчаквали на място.

Обходен маршрут

Поради пътното произшествие целият трафик в посока Пловдив и София се отбиваше към Павел баня и по отсечката Брезово-Раковски. Блокираните на входа на Калофер изчакваха на място, информираха от АПИ.