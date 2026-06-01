Разпит на свидетели и изслушване на техническа експертиза, изготвена от две вещи лица, е предвидено за днешното заседание срещу Георги Георгиев от Стара Загора, предава репортер на Plovdiv24.bg. Срещу него са повдигнати три обвинения - за периода от април 2023 г. до 25.06.2023 г. в Стара Загора и в Казанлък, в условията на продължавано престъпление се е заканил с убийство на Дебора Михайлова и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

Няма разминавания между събраните доказателства в предварителната фаза, тези които сега се събират и становищата на вещите лица, заяви прокурорката по делото.

За днес са призовани трима свидетели, но не е ясно колко ще се явят. Прокурорката заяви, че не е наясно какво се случва със сигнала на Георги.

През ноември 2023 година прокуратурата приключи разследването. Месец по-късно обвинителният акт срещу Георгиев беше внесен в съда, но всички магистрати в Стара Загора си направиха отвод и отказаха да гледат делото. Затова то се води в Районния съд в Пловдив.

Според обвинението Георги е нарязал младата жена с макетен нож и е обръснал косата ѝ – случай, който предизвика силен обществен отзвук и доведе до протести срещу домашното насилие в страната.