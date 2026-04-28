Пловдивският районен съд направи пореден опит за напредък по знаковото дело срещу Георги Георгиев, обвинен в жестокото нападение над Дебора Михайлова. Днешното заседание е белязано от разпити на ключови свидетели, сред които и майката на момичето.

Днешното дело се забави с известно време, защото адвокатите на Георги закъсняха заради бруталния трафик в Пловдив.

Делото продължава да се движи в условията на сериозно напрежение между защитата и съдебната институция. До момента адвокатите на Георгиев са поискали 20 пъти отвод на съдебни състави в Пловдив. Те се мотивират с "предубеденост“ на местните магистрати – теза, която се засили, след като съдът бе осъден да плати 500 евро обезщетение на подсъдимия заради забавено правосъдие.

Въпреки тези юридически маневри, процесът продължава с разпит на свидетели и медицински лица, които трябва да хвърлят светлина върху събитията отпреди две години и половина.

Пред съдебната зала Дебора Михайлова бе лаконична, но видимо развълнувана. Тя сподели, че за първи път от рестарта на делото пред нов състав майка ѝ ще даде показания. Преди да каже няколко думи тя даде автограф на култовия пловдивчанин Стефчо Автографа, който ѝ пожела успех и да е жива и здрава.

"Нямам какво друго да добавя, винаги казвам едно и също. Всичко е същото, както и предния път. Винаги съм притеснена, няма как... трябва да минем през това“, сподели младата жена пред журналисти.

Ивелина Михайлова, майката на Дебора, която днес застава пред съда, подчерта, че психическото състояние на дъщеря ѝ остава нестабилно въпреки изминалото време. Тя изрази надежда, че истината ще възтържествува в съдебната зала.

Припомняме, че Георги Георгиев е изправен пред правосъдието по три тежки обвинения нанасяне на многобройни порезни рани с макетен нож, квалифицирани като жестоко насилие; закана за убийство, отправена към Дебора Михайлова и принудително подстригване на косата на пострадалата.