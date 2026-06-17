Истински куриоз, който илюстрира перфектно проблемите с трафика в Пловдив, се разигра днес по време на брифинг на директора на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Верижна катастрофа между три автомобила стана буквално на метри от говорещия пред журналисти полицейски шеф.

Инцидентът се случи на натоварения булевард "Васил Априлoв", малко след светофара на "Каса де Куба" на идване от моста. Докато ст. комисар Костадинов правеше изявление пред медиите от другата страна на булеварда, силен трясък от сблъсък прекъсна речта му и прикова вниманието на всички присъстващи.

По първоначална информация няма тежко пострадали, а материалните щети по трите превозни средства са леки.

Шефът на пловдивската полиция реагира на секундата, като използва пресния инцидент, за да посочи дълбоките проблеми с пътната безопасност и инфраструктурата в града.

Трите отделни платна са ясно определими. Единият автомобил, този, който е в средата, най-вероятно е сбъркал, защото не се е престроил правилно коментира ситуацията в движение Васил Костадинов

Според него този инцидент е живо доказателство за ситуацията по пътищата в Пловдив.

"Това е показателно за пътнотранспортната обстановка и за дисциплината на водачите, както и за липсата на широки булеварди и обходни пътища, които да извеждат огромния трафик от централната част", добави още директорът на ОДМВР-Пловдив.

ГАЛЕРИЯ: Катастрофа на метри от брифинг шефа на МВР-Пловдив Васил Костадинов ‹ ›

На мястото веднага бе изпратен екип на "Пътна полиция", който да обработи произшествието и да регулира движението, което в района традиционно е силно затруднено.

Сблъсък от катастрофата става малко след 12:20 минута от видеото.

Новите методи на полицията в Пловдив

На брифинга Костадинов оповести, че осем цивилни полицейски автомобила с падащ електронен надпис на задното стъкло "Полиция. СТОП. Последвай ме" извеждат агресивни водачи и нарушители от движението и ги санкционират на място. Това се случва вече от една седмица в Пловдив и областта. Въведено е вече и наблюдение с дрон на възлови места - пътища и кръстовища, като след засичане на нарушителя устройството го следва до извеждането на автомобила встрани от движението.

Небрандираните автомобили с падащ таблет на задното стъкло ще се движат в Пловдив, в малките населени места и по автомагистрала "Тракия". Целта е да се изведат арогантните водачи, с цел намаляване на пътния травматизъм.