"В Гърция са станали скандални с правилата за шофиране. Само минаваш границата и те спират и започват тежките проверки. Почти няма шанс да не се хванат за нещо. На мен ми взеха книжката, защото приятелката ми на задната седалка беше без колан".

Така българка започна разказа си за онова, което е преживяла в южната ни съседка преди дни. Жената публикува и видео, чрез което предупреждава всички, които в сксоро време ще се отправят в тази посока, за да отидат на море или по друг повод.

"Шайка от 8 полицаи претърсват какво ли не, дори ако имате торба, която се мести и не е в багажника - глобата е 350 евро.150 евро ме глобиха за пътничка без колан и ме оставиха без книжка за 20 дни. После - оправяй се. Добре че в колата има и други шофьори, ако съм сама с детето и остана без книжка - какво правим? При превишаване на скоростта глобата е 700 евро и отнемане на книжката", обясни младата дама.

Непоставяне на предпазен колан - какво казва законът

Глобата за пътник без поставен предпазен колан в Гърция е 150 евро, като санкцията се начислява както на самия пътник, така и на водача на автомобила. Това означава, че общата сума, която нарушителите дължат, достига 300 евро.

Според Закона за движение по пътищата в Гърция правилата за коланите са строги и се прилагат безкомпромисно за всички места в автомобила (както отпред, така и отзад).

Подробности за санкциите при това нарушение:

За пътника: Глоба от 150 евро.

За шофьора: Глоба от 150 евро плюс отнемане на шофьорската книжка за срок от 10 до 30 дни.

При повторно нарушение (рецидив): Глобата нараства до 1000 евро, а книжката се отнема за 180 дни.