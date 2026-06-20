По данни на Водноспасителната служба на БЧК за охраната на морските плажове у нас са необходими между 1300 и 1400 спасители.

Въпреки че всяка година БЧК обучава нови кадри, много от тях избират друга професионална реализация заради сезонния характер на работата, ниското заплащане и високата отговорност.

"У нас има достатъчно обучени водни спасители, които ако решат, могат да се занимават с това. Една от причините, заради която обучените спасители не искат да се работят тази професия, е заплащането. Някои спасители работят по 10 часа на ден, понякога без почивен ден. При такива условия, като се раздели пропорционално, се получава заплата от 600-700 евро", обясни Марио Бързачки, главен експерт във Водноспасителната служба на БЧК пред NOVA NEWS.