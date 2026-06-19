Сурова реалност относно масовите покупки и продажби на земя и имоти по крайбрежието на Източна Македония описа митрополитът на Серес и Нигрита, Теологос. По време на официално събитие в град Нигрита той изрази сериозна загриженост и би тревога за настъпваща демографска и национална промяна в региона.

В емоционалното си обръщение към гражданите висшият духовник подчерта, че в района вече е в ход нов тип, "интелигентна“ война, която се фокусира върху икономическото изкупуване на стратегически зони.

"Този път, на този етап, войната няма да се води с байонети. Тя ще се води по други начини. Българите са изкупили цялата крайбрежна ивица на префектура Серес. Те не са я завладели, някои хора просто им я подариха“, заяви митрополит Теолог.

Той добави многозначително: "Идват с куфари, пълни с пари, а само един Господ знае какъв е техният произход.“

Според публикациите в местните медии думите на митрополита описват явление, което далеч не се ограничава само до бреговете на Серес и Струмския залив. Масовото изкупуване на ваканционни имоти от български граждани обхваща цялото крайбрежие на Бяло море – от Паралия Офринио (Тузла), Каряни, Неа Перамос, Неа Ираклица и Керамоти до остров Тасос, Александруполис и Самотраки.

Митрополитът изрази сериозна тревога относно социалните и политическите последици от засиления български интерес към региона в близко бъдеще:

След много малко време, когато слизаме долу на крайбрежието, няма да чуваме гръцка реч, а ще чуваме само български. Защото почти целият този район се купува, беше купен и ще продължи да се купува от нашите северни съседи. Които утре ще поискат училища, а вдругиден ще избират и местни управници. И това, което не успяха да постигнат години и векове наред, един Господ знае как историята може да го донесе. казва още Теологос в своето изявление

В края на своето изказване митрополитът на Серес отправи строг призив за бдителност и национална далновидност. Използвайки метафора от древната митология, той призова гръцката държава и общество да действат превантивно:

"Длъжни да бъдем Прометеевци (бел. ред. – предвидливи, мислещи напред), а не Епиметеевци (бел. ред. – недалновидни, мислещи впоследствие). Не да изоставаме и да тичаме след събитията, за да ги поправяме, а да имаме ума, интелигентността, мъдростта и благоразумието да ги предотвратяваме.“

Изказването на митрополит Теолог е направено по време на възпоменателните събития на община Висалтия в двора на църквата "Свети Георги“ в град Нигрита. Речта му бе записана и разпространена в социалните мрежи от журналистката Вула Агата.