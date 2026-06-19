Лято 2026 започва с познатия морски бриз, но и с една сериозна промяна по Южното Черноморие – цените по плажовете и в заведенията вече официално се изчисляват в евро. Южният плаж в Приморско и заливите на Китен вече посрещат първите летовници, сред които семейства с деца и ранни туристи, хващащи сутрешното слънце още в 9:00 часа. Въпреки че хотелите в средата на юни работят на около 45% от капацитета си, бизнесът е оптимистично настроен и очаква пълна заетост с настъпването на юлските горещини. Традиционните гости от Чехия, Полша, Словакия и Румъния отново се очертават като основно ядро за сезона.

На този фон обаче, най-остра се очертава дискусията между собствениците на заведения, концесионерите и самите туристи. Докато представителите на плажовете уверяват, че са задържали цените от миналата година (където чадър и шезлонг струват по 3,60 евро, а пълният комплект с шалте излиза 17,20 евро), по-критичните летовници веднага направиха паралел с южната ни съседка Гърция, настоявайки за по-добра хигиена и поддръжка срещу парите си.

Най-силно динамиката на пазара се усеща в ресторантьорския бранш, където собствениците на заведения са принудени да лавират между поскъпналия труд и повишените разходи за доставки. В Китен ресторантьорите отчитат скок на цените с 10-15% спрямо миналото лято, като порция цаца на първа линия вече достига 4,50 евро, а традиционният таратор се предлага от 2,50 евро нагоре. Според бизнеса лекото поскъпване при храните и напитките е неизбежно, но се прави всичко възможно то да остане минимално.

Има леко повишение при безалкохолните и алкохолните продукти, плодове и зеленчуци. Тараторът варира от 2,50 евро, пилешка супа – 3 евро, цацата – 4,50 евро на първа линия в Китен каза пред bTV собственикът на заведения в Китен Момчил Момчилов.

Още по-на юг, в Лозенец, картината е сходна, но там собствениците на заведения вече усещат и отлив на български туристи - отчетен е спад в посещаемостта между 10 и 20%, породен от засиления стремеж на българина да пътува в чужбина. Местните предприемачи са вдигнали цените с около 7% заради по-скъпата работна ръка, но подчертават, че в крайна сметка най-важно е не просто колко плаща клиентът, а какво получава срещу парите си като качество и преживяване.