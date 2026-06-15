Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за активния летен сезон вече е напълно завършена, като част от ивиците посрещат първите си туристи, а на плаж "Бургас-Север“ се очаква постигането на пълна готовност в рамките на броени дни. Настоящото лято е белязано от историческа промяна за туристическия сектор, тъй като за първи път посетителите ще се разплащат изцяло в евро по време на почивката си.

Сравнение на цените на плажните принадлежности

Цените на плажните принадлежности на много места по Черноморието остават без промяна през това лято. На плаж "Бургас-Север“ чадърът и шезлонгът ще се таксуват по 0,60 евро, което означава, че комплект от чадър с два шезлонга ще струва общо 1,80 евро. В ефира на предаването "Тази събота и неделя“ концесионерът Симеон Цветков коментира, че преминаването към единната европейска валута дори води до леко поевтиняване на услугите спрямо досегашните нива. Ситуацията обаче е различна на по-луксозните плажове и в големите курортни комплекси, където цената за комплект от чадър и два шезлонга може да достигне до 20 евро, като в тази сума често са включени и допълнителни удобства за гостите.

Сравнение на цените на храните и напитките от 2025 г. към 2026 г.

Туристите по родното крайбрежие ще трябва да се съобразят и с новите цени на напитките и храните в заведенията, които вече са преизчислени в евро. Статистиката от проверките показва ясно изразена тенденция при основните продукти в менюто:

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Фрапе: Докато през лятото на 2025 г. едно фрапе е струвало около 5 лева, през 2026 г. цената му достига 3,30 евро.

Прясно изцеден фреш: През миналото лято плодовата напитка се е предлагала за 6 лева, а сега се продава за около 4 евро.

Порция цаца: През изминалата 2025 г. порцията е варирала около 10 лева, докато през 2026 г. се предлага на нива между 3,50 и 6,50 евро.

Бира: Напитката, която миналата година е струвала между 5 и 6 лева, през това лято се продава за около 4 евро.

Пържени картофи: Стойността им е еволюирала от 5–6 лева през 2025 г. до границите между 4 и 5 евро в момента, в зависимост от категорията на заведението и конкретния курорт.

Международен престиж и очаквания за туристическия сезон

Плаж "Бургас-Север“ посреща новия туристически сезон с авторитетното международно отличие "Син флаг“, което представлява сериозно признание за безопасността, чистотата и високото качество на предлаганите услуги на ивицата. На базата на тези показатели концесионерът изразява силна надежда за реализирането на успешен летен сезон, който да премине без сътресения и да привлече по-голям брой туристи по родното Черноморие. Общите очаквания в бранша са, че наложените добри практики в сектора и конкурентните нива на цените ще помогнат на българските морски курорти да останат силно предпочитана дестинация за почивка и през първото лято, в което се оперира изцяло с евро.