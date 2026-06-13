Частният съдебен изпълнител Петко Илиев обяви провеждането на шеста публична продан на два урегулирани поземлени имота, функциониращи като ферми за отглеждане на общо 29 000 патици в град Брезово. Общата начална цена на двата стопански обекта, които се разпродават поотделно за удовлетворяване на вземания по изпълнително дело, надхвърля 311 000 евро. Търгът ще се проведе от 15 юни до 15 юли в сградата на Районен съд Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

Детайли за фермата за 20 000 патици

Първият обект представлява урегулиран поземлен имот с площ от 5 582 кв.м по скица, а по документ за собственост се води 5 663 кв.м. В рамките на парцела са изградени две масивни постройки: стопанска сграда със застроена площ от 1 482 кв.м по скица (1 543.43 кв.м по одобрена строителна документация) и масивна стоманобетонова стопанска сграда със застроена площ от 735 кв.м по скица (730.27 кв.м по строителна документация).

Началната цена, от която стартира наддаването за този имот, е фиксирана на 177 438.74 EUR. Базата граничи с кравекомплекс, улица, землищна граница и ферма за отглеждане на 9 000 патици.

Имотът отвън

Детайли за фермата за 9 000 патици

Вторият обект подлежи на продажба при начална цена от 133 999.38 EUR. Той представлява съседния урегулиран поземлен имот с площ на парцела по скица 5 946 кв.м, а по документ за собственост е 5 952 кв.м. В терена е изградена една масивна стопанска сграда със застроена площ от 1 532 кв.м по скица (1 533 кв.м съгласно документа за собственост).

Собственост и наложени вещни тежести

И двата стопански имота са собственост на дружеството "МИЗ“ ООД, което има статут на длъжник по изпълнителното производство. Върху фермите има учредени множество вещни тежести, които включват поредица от договорни ипотеки, вписани в Службата по вписванията в периода от 2008 г. до 2020 г., както и няколко възбрани, наложени между 2014 г. и 2025 г. в полза на взискателя и трети лица. През 2026 г. за двата имота е вписан и договор за цесия.

Имотът отвътре

Условия за наддаване и огледи

Наддавателните предложения за участие в публичната продан се подават в Районен съд Пловдив на бул. "6-ти септември“ № 167, където книжата по делата са достъпни за преглед в стандартното работно време от 09:00 до 17:00 часа. Желаещите да участват в търга трябва да внесат предварително 10% задатък от обявената начална цена за съответния имот по специалната банкова сметка на ЧСИ Петко Илиев в "Централна кооперативна банка“ АД.

Огледи на птицефермите могат да се извършват всеки работен ден от 16:00 до 18:00 часа на самия адрес на обектите, където стопанисването и управлението е поверено на длъжника чрез Ивелин Говедарски. Отварянето на постъпилите оферти за ферма II ще се състои на 16 юли 2026 г. от 15:00 часа, а за ферма III – същия ден от 16:00 часа в сградата на Районния съд.