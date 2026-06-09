Бившият кмет на карловското село Войнягово Тодор Танковски отново се оказа подсъдим. Районният съд в Карлово постанови нова условна присъда за бившия управник. Тя е размер на 2 години лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Причината за поредното съдебно решение са разкрития за злоупотреби и присвояване на имущество, извършени по време на мандата му.

Новото дело срещу Танковски е свързано с престъпления, извършени през 2023 година. Според съдебното решение, бившият кмет е присвоил две моторни косачки и озвучителна тонколона, които са били собственост на Община Карлово.

Общата стойност на задигнатата техника възлиза на близо 802 евро. В продължение на няколко месеца през 2023 и 2024 година той е пазарувал от различни търговски фирми - строителни материали, гранитогрес, разнообразни инструменти и стоки за ремонтни дейности. Общата стойност на купените материали възлиза на близо12 000 евро.

Пред търговците Танковски обяснявал, че стоката е предназначена за нуждите на кметството във Войнягово, а фактурите ще бъдат надлежно платени от Община Карлово.

Припомняме, че само преди две години Танковски влезе в криминалните хроники и получи друга условна присъда, след като бе заловен да краде камина от местния пенсионерски клуб.

Настоящото решение на Районния съд в Карлово не е окончателно. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.