С тържествено събитие и официално прерязване на лентата в село Старосел бе отбелязан успешният завършек на един от най-значимите социални проекти на Община Хисаря – обновяването на Дом за възрастни хора "Св. Иван Рилски“.

Специален поздрав към гостите и домуващите отправиха седмокласниците от ОУ "Христо Ботев“ – село Паничери, които представиха кратка музикална програма, изпълнена с уважение, обич и признателност към възрастните хора.

Лентата на обновения дом бе тържествено прерязана от кмета на Община Хисаря Ива Вълчева, заместник-кметовете Светла Балемезова и Таня Марковска, секретаря на общината Нина Севова и управителя на дома Цветелина Калимер.

Проектът "Ремонт и преустройство на съществуваща сграда, монтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW и модернизация на обзавеждането и оборудването в Дом за стари хора "Св. Иван Рилски“ – село Старосел, община Хисаря“ е реализиран по процедура BG-RRP-11.010 "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта възлиза на 751 346,86 евро, от които 626 122,37 евро са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, а 125 224,49 евро са национално съфинансиране.

"По този начин общината показва своята ангажираност както към младите и подрастващите, така и към възрастните хора, които заслужават внимание и достойни условия за живот, каквито домът вече предлага“, заяви кметът на Община Хисаря Ива Вълчева. Тя подчерта, че след откриването на обновеното Средно училище "Христо Смирненски“ в Хисаря, този проект е още едно доказателство, че общината инвестира последователно както в бъдещето на децата, така и в достойните старини на своите възрастни жители.

Кметът съобщи още, че съвсем скоро домът ще разполага и с електрически автомобил, който ще подпомага дейността на социалната услуга.