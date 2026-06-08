Безплатната детска лятна академия "Шарена ваканция“ започва в Асеновград от 1 юли, като в нея могат да се включат деца на възраст от 7 до 13 години от общината. Традиционната инициатива се организира ежегодно от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към общинската администрация с цел осигуряване на полезни и интересни занимания за подрастващите.

Срокове и процедура за подаване на документи

Срокът за приемане на заявленията за лятната академия започва на 16.06.2026 г. (вторник) и ще продължи до 25.06.2026 г. (четвъртък) включително. Родителите могат да подават необходимите документи всеки делничен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. на място в офиса на МКБППМН. Канцеларията се намира на ул. "Цар Иван Асен II" №9А, етаж I, стая 3 (сградата на бившия Битов комбинат). Текстовите образци на формулярите за заявление и декларация са достъпни за изтегляне и в електронен формат онлайн.

Програма и безплатни летни активности

Тази година "Шарена ваканция" в Асеновград предлага разнообразна палитра от активности, разпределени в три основни направления:

плуване, което ще се провежда на Градския плувен комплекс;

занимания по йога в залата, разположена непосредствено до басейна;

забавно-образователна програма в Градска библиотека "Паисий Хилендарски“, включваща творчески работилници, тематични презентации, прожекции в планетариума, игри на интерактивния под и срещи с известни личности.

Условия за участие и класиране на кандидатите

Всеки кандидат има право да избере максимум до две от предлаганите в програмата дейности. Задължение на родителите е лично да заведат и да вземат децата си от местата, където се провеждат съответните занаятия. Класирането в отделните групи ще се извършва строго по реда на подаване на документите до запълване на местата. Конкретният график на часовете ще бъде уточнен на по-късен етап, а официалните списъци с класираните деца ще се публикуват на интернет страницата на община Асеновград непосредствено преди старта на академията.