Летният туристически сезон започва с широк диапазон в цените на нощувките, които ще варират от 65 евро до 600 евро в зависимост от избора на туристите. Това обяви Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценка в туризма, представяйки актуалните тенденции за бранша.

Разлики в цените между ниския и високия сезон

Разликата в стойността на предлаганите туристически услуги между ниския и високия летен сезон ще се движи в границите от около 30 до 50%. През настоящата година се очаква и леко общо поскъпване на почивките, което ще бъде в рамките на около 7 до 9 процента спрямо предходното лято. В началото на подготовката за сезона са регистрирани известни първоначални забавяния, породени от анулирани чартърни полети. Туристическият сектор обаче успява бързо да се адаптира към ситуацията чрез по-активно използване на нискотарифни авиолинии и въвеждането на засилена дигитализация.

Голям брой легла и оферти за всеки бюджет

В момента на пазара се наблюдава реално свръхпредлагане от възможности, което позволява на пътуващите да открият подходящи оферти, напълно отговарящи на техните финансови възможности. В базите ще има наличен напълно достатъчен брой легла за избор. По този начин всеки потребител има възможност да направи своята резервация в пълно съответствие със сезона и с конкретния бюджет, с който разполага за почивка.

Въпреки отчетените пазарни промени и регистрирания ръст в цените, България твърдо запазва утвърдения си статут на достъпна туристическа дестинация. Благодарение на това страната продължава да привлича милиони местни и чуждестранни посетители информира Радио Пловдив.